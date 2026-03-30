Трамп не видит проблемы в том, чтобы Куба получила российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он не против, чтобы нефтяной танкер под российским флагом добрался до Кубы, хотя такой шаг нарушил бы топливную блокаду, введенную его администрацией.

В течение последних месяцев Вашингтон усилил давление на остров, ограничив поступления от его главного поставщика нефти, Венесуэлы. Другим поставщикам Соединенные Штаты угрожали дополнительными пошлинами, называя Гавану "чрезвычайной угрозой".

Фактическая нефтяная блокада вызвала отключение электроэнергии и накопление мусора в столице, а больницы из-за энергетического кризиса едва справляются с приемом пациентов и содержанием операционных в рабочем состоянии.

Российский танкер "Анатолий Колодкин", имеющий на борту почти 730 тысяч баррелей нефти, был зафиксирован у побережья Кубы. Судно может пришвартоваться в порту Матансас, нефтяном логистическом центре, уже во вторник.

Общаясь с журналистами на борту президентского самолета в воскресенье, Трамп подтвердил, что танкер направляется в эту карибскую страну.

"У нас там есть танкер. Мы не против, чтобы кто-то получил груз, ведь им надо выживать", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о судне.

"Если какая-то страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, я не имею ничего против. Я предпочитаю позволить это, будь то России или кому-то другому, ведь людям нужно отопление, охлаждение и все другие необходимые вещи", – добавил президент США.

Куба прекратила получать нефть от Венесуэлы после того, как в январе США арестовали президента Николаса Мадуро.

Недавно Трамп сделал серию прямолинейных заявлений о том, что может "взяться за Кубу" после операции против Ирана и что Штаты смогут "делать с островом все, что захотят" из-за трудностей, обусловленных там дефицитом энергоресурсов.