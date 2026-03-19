FT: на Кубу, якій Трамп влаштував енергетичну блокаду, прямує вантаж нафти й газу з РФ

Наступного тижня до Куби мають прибути два судна з російськими нафтою і газом, які можуть стати фактично першими постачаннями на острів за три місяці в умовах енергетичного ембарго Дональда Трампа.

Про вантаж стало відомо з даних компаній, що відстежують морський трафік. Один з танкерів – Sea Horse під прапором Гонконгу, він везе близько 27 тисяч тонн російського газу. Розслідувальна компанія Kpler дійшла висновку, що насправді це замасковане російське судно.

Ще одне судно, "Анатолій Колодкін", йде під російським прапором. На його борту понад 720 тисяч барелів нафти, прибуття прогнозують на 4 квітня.

Наскільки відомо, останній раз перед цим Куба отримувала нафту від Мексики аж 9 січня. Після того постачання зупинилися під тиском Трампа. Нафта з Венесуели, яка була основним постачальником на Кубу, недоступна з часу блискавичної операції США й захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Власний видобуток на острові покриває лише близько 40% потреб.

В МЗС Росії раніше цього тижня заявили про "непохитну солідарність з владою і братнім народом Куби".

Трамп цього тижня зробив серію прямолінійних заяв про те, що може "взятися за Кубу" після операції проти Ірану та що Штати зможуть "робити з островом все, що захочуть" через скруту, зумовлену там дефіцитом енергоресурсів.

Нагадаємо, через глобальне зростання цін на нафту й газ внаслідок війни на Близькому Сході адміністрація Трампа до 11 квітня зняла санкції з російської нафти, яка вже завантажена на танкери.

Після ударів Ірану по важливому родовищу Катару – у помсту за ізраїльський удар по іранському родовищу Південний Парс – вартість газу в Європі зросла на 35%.



