У Німеччині ще не знають, що робити з китом, який повторно застряг на морській мілині

Станом на понеділок горбатий кит, який у неділю повторно застряг на мілині біля узбережжя Німеччини у Балтійському морі, так і не зміг самостійно звільнитися з пастки.

Про це агентству DPA повідомив речник поліції Вісмара, пише "Європейська правда".

Тварина досі лежить у Вісмарській затоці, водночас води там зараз менше, ніж у неділю. Це ускладнює ситуацію.

"Так, він досі там", – сказав речник.

Представник поліції не зміг деталізувати, яка доля очікує кита далі. Це повинні вирішити експерти після оцінки ситуації.

ЗМІ приділили китові велику увагу після того, як тиждень тому він викинувся на мілину на піщаному березі біля пляжу Тіммендорфер у північній Німеччині, неподалік від міста Любек.

У четвер після того, як рятувальники прокопали екскаватором рів, він зміг самостійно звільнитися.

Проте у неділю кита побачили на мілині у Вісмарській затоці, звідки він досі не зміг самостійно вибратися.

За словами експертів, кит довжиною від 12 до 15 метрів перебуває у поганому стані.

Перші роботи з порятунку кита розпочались ще у понеділок, 23 березня.