В Германии еще не знают, что делать с китом, снова застрявшим на морской отмели

По состоянию на понедельник горбатый кит, который в воскресенье повторно застрял на мели у побережья Германии в Балтийском море, так и не смог самостоятельно выбраться.

Об этом агентству DPA сообщил представитель полиции Висмара, пишет "Европейская правда".

Животное до сих пор лежит в Висмарском заливе, в то же время воды там сейчас меньше, чем в воскресенье. Это усложняет ситуацию.

"Да, он до сих пор там", – сказал представитель.

Представитель полиции не смог детализировать, какая судьба ожидает кита дальше. Это должны решить эксперты после оценки ситуации.

СМИ уделили киту большое внимание после того, как неделю назад он выбросился на мель на песчаном берегу возле пляжа Тиммендорфер в северной Германии, недалеко от города Любек.

В четверг после того, как спасатели прокопали экскаватором ров, он смог самостоятельно освободиться.

Однако в воскресенье кита увидели на мели в Висмарском заливе, откуда он до сих пор не смог самостоятельно выбраться.

По словам экспертов, кит длиной от 12 до 15 метров находится в плохом состоянии.

Первые работы по спасению кита начались еще в понедельник, 23 марта.