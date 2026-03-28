Кит, який кілька днів пролежав на мілині моря у Німеччині, знову застряг

Горбатий кит, який кілька днів перебував на мілині біля узбережжя Балтійського моря в Німеччині, знову застряг на піщаній косі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила в суботу агентству DPA представниця Greenpeace.

Цей ссавець привернув значну увагу ЗМІ після того, як у понеділок сів на мілину неподалік від міста Любек. Багатоденні спроби звільнити кита, довжина якого становить від 12 до 15 метрів, не мали успіху, поки в четвер рятувальники не прокопали канал у піску за допомогою плавучого екскаватора, що дозволило йому виплисти наступної ночі.

Однак екологи та морські фахівці побоювалися, що кит може знову опинитися на мілині, оскільки після звільнення його бачили поблизу мілководдя.

У суботу ці побоювання справдилися: кита знову помітили на піщаній косі у Вісмарській затоці, неподалік від безлюдного острова Вальфіш, назва якого перекладається як "кит".

Представник Міністерства довкілля федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія повідомив, що кита знову виявили опівдні поблизу острова.

Після перших повідомлень до затоки прибули численні посадовці, науковці та активісти, готові надати допомогу за потреби. Серед них були природоохоронці, водна поліція міст Вісмар і Росток, працівники океанографічного музею та інституту дослідження дикої природи, які працюють як на морі, так і на суші та оцінюють ситуацію.

Великі кити, зокрема горбаті, зазвичай не мешкають у Балтійському морі, але інколи потрапляють туди у пошуках їжі.

Біологи сподівалися, що кит повернеться на захід до Північного моря і далі потрапить до відкритих вод Атлантичного океану.

Після першого звільнення природоохоронці намагалися спрямувати його в глибші води, створивши своєрідний бар’єр із човнів, щоб не допустити повернення на мілководдя, але невдовзі його знову помітили далі на схід біля узбережжя Мекленбургу. За словами фахівців, прикріпити до кита пристрій відстеження неможливо через ураження його шкіри.

