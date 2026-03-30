Росія вислала британського дипломата "за шпигунство"
Росія звинуватила британського дипломата у шпигунстві та вислала його.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Як зазначається, російська Федеральна служба безпеки заявила, що виявила "незадекларовану розвідувальну присутність", а також зазначила, що британський дипломат "надав неправдиву інформацію про себе".
Також його звинуватили у тому, що він начебто намагався збирати інформацію про російську економіку під час неформальних зустрічей.
Відтак Росія анулювала акредитацію дипломату і наказала покинути країну протягом двох тижнів.
Нагадаємо, у січні Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.
Після цього Велика Британія у відповідь вислала російського дипломата.