Росія вислала британського дипломата "за шпигунство"

Росія звинуватила британського дипломата у шпигунстві та вислала його.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, російська Федеральна служба безпеки заявила, що виявила "незадекларовану розвідувальну присутність", а також зазначила, що британський дипломат "надав неправдиву інформацію про себе".

Також його звинуватили у тому, що він начебто намагався збирати інформацію про російську економіку під час неформальних зустрічей.

Відтак Росія анулювала акредитацію дипломату і наказала покинути країну протягом двох тижнів.

Нагадаємо, у січні Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.

Після цього Велика Британія у відповідь вислала російського дипломата.