Британія вислала російського дипломата у відповідь на аналогічний крок РФ

Велика Британія вислала російського дипломата та назвала це взаємним кроком після того, як минулого місяця Москва вислала британського дипломата, звинувативши його в тому, що він є нелегальним шпигуном.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Британії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У МЗС Британії заявили, що звинувачення Росії були "безпідставними", а вислання було "невиправданим і необґрунтованим".

"Викликавши російського посла, високопосадовець МЗС чітко дав зрозуміти, що Велика Британія не буде терпіти залякування співробітників британського посольства, тому сьогодні ми вживаємо відповідних заходів, скасовуючи акредитацію російського дипломата", – сказав речник.

Він наголосив, що будь-які подальші дії Росії "будуть розглядатися як ескалація і отримають відповідну реакцію".

Нагадаємо, наприкінці вересня Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії.

Російський "дипломат", який покинув Австрію, неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником компанії OMV, за яким спостерігали австрійські спецслужби через підозру у шпигунстві на користь РФ.

Згодом Росія вирішила вислати співробітника австрійського посольства у відповідь на цей крок.