Россия выслала британского дипломата "за шпионаж"

Россия обвинила британского дипломата в шпионаже и выслала его.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, российская Федеральная служба безопасности заявила, что обнаружила "незадекларированное разведывательное присутствие", а также отметила, что британский дипломат "предоставил ложную информацию о себе".

Также его обвинили в том, что он якобы пытался собирать информацию о российской экономике во время неформальных встреч.

В связи с этим Россия аннулировала аккредитацию дипломата и приказала покинуть страну в течение двух недель.

Напомним, в январе Россия объявила о высылке британского дипломата, которого назвала нелегальным сотрудником британских спецслужб и обвинила в шпионаже.

После этого Великобритания в ответ выслала российского дипломата.