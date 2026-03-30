Уряд Латвії схвалив пакет допомоги Україні на суму 6,8 млн євро

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що латвійський уряд ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги.

Про це Браже розповіла у понеділок на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Цей пакет допомоги в обсязі 6,8 млн євро сприятиме зміцненню енергетичної мережі України, укриттів, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів, наголосила міністерка.

"Латвія завжди буде на боці України", – пообіцяла очільниця латвійської дипломатії.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів з падінням українських дронів на території балтійських держав Латвія, Естонія та Литва заявили, що вони залишаються непохитними у своїй підтримці оборонних операцій України проти Росії. Латвія висловила протест російському дипломату через український дрон.

А міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час візиту до Києва минулого тижня оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).





