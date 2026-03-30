Уряд Латвії схвалив пакет допомоги Україні на суму 6,8 млн євро

Новини — Понеділок, 30 березня 2026, 11:38 — Христина Бондарєва

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що латвійський уряд ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги.

Про це Браже розповіла у понеділок на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Цей пакет допомоги в обсязі 6,8 млн євро сприятиме зміцненню енергетичної мережі України, укриттів, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів, наголосила міністерка.

"Латвія завжди буде на боці України", – пообіцяла очільниця латвійської дипломатії.

Нагадаємо, після нещодавніх інцидентів з падінням українських дронів на території балтійських держав Латвія, Естонія та Литва заявили, що вони залишаються непохитними у своїй підтримці оборонних операцій України проти Росії. Латвія висловила протест російському дипломату через український дрон.

А міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час візиту до Києва минулого тижня оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).



