Правительство Латвии одобрило пакет помощи Украине на сумму 6,8 млн евро

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что латвийское правительство приняло решение о предоставлении Украине нового пакета помощи.

Об этом Браже рассказала в понедельник на своей странице в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Этот пакет помощи в объеме 6,8 млн евро будет способствовать укреплению энергетической сети Украины, укрытий, инфраструктуры, социальной и гражданской устойчивости, а также потенциала в сфере использования дронов, отметила министр.

"Латвия всегда будет на стороне Украины", – пообещала руководительница латвийской дипломатии.

Напомним, после недавних инцидентов с падением украинских дронов на территории балтийских государств Латвия, Эстония и Литва заявили, что они остаются непоколебимыми в своей поддержке оборонительных операций Украины против России. Латвия выразила протест российскому дипломату из-за украинского дрона.

А министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время визита в Киев на прошлой неделе объявил о поставке дополнительных боевых разведывательных бронетранспортеров CVR(T).