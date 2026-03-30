Великобритания оштрафовала дочернюю компанию Apple за нарушение санкций против РФ

Великобритания оштрафовала дочернюю структуру американского технологического гиганта Apple на сумму свыше 500 тысяч долларов за нарушение санкций против России.

Об этом говорится в заявлении правительства, передает "Европейская правда".

В понедельник, 30 марта, Великобритания сообщила, что наложила штраф в размере 390 тысяч фунтов ($516 тысяч) на ирландскую компанию Apple Distribution International Limited, дочернюю структуру американского технологического гиганта, за нарушение санкций против России.

Как отмечается, ADI предоставила средства лицу, находящемуся под санкциями, без соответствующей лицензии в связи с двумя платежами в 2022 году.

Напомним, 24 февраля Великобритания ввела самый крупный пакет санкций против России за 4 года полномасштабного вторжения. Он содержит почти 300 новых санкций, направленных на ограничение доходов России от энергоносителей, в частности от экспорта нефти, и основных поставщиков военного оборудования, способствующего ведению войны.

Также в конце февраля министр торговли Великобритании Крис Брайант анонсировал принятие законодательства, которое должно решить проблему обхода санкций против российской нефти.