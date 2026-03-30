Зеленский назвал странным заявление руководителя Rheinmetall, который принизил украинские дроны

Президент Владимир Зеленский считает странными слова руководителя немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который сравнил дроны из Украины с "игрой в Lego", созданной "домохозяйками с помощью 3D-принтеров".

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал, отвечая в понедельник онлайн на вопросы журналистов.

В интервью The Atlantic Армин Паппергер заявил, что в украинских дронах нет инноваций, и сравнил их производство с игрой в конструктор Lego. Когда речь зашла об украинских оборонных компаниях Fire Point и Skyfall, Паппергер назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами".

Президент заметил, что такое заявление "странно звучит".

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс", – иронично отреагировал президент.

Он добавил, что сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом.

"И результат этих технологий мы ежедневно демонстрируем и на поле боя, на земле, и в небе, вы знаете, и на море. Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире. Что касается систем, некоторых наших систем, системного подхода, я считаю, что мы эксклюзивны. Только у нас есть соответствующий опыт", – отметил президент Зеленский.

После интервью Паппергера, которое вызвало резонанс, в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Напомним, компания Rheinmetall неоднократно продавала для использования в Украине произведенное ею вооружение. Например, в октябре 2025 года Rheinmetall объявил о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Skyranger 35.

В январе Rheinmetall объявил, что в начале 2026 года Украина должна получить первые боевые машины Lynx KF41.