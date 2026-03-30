Україна перепросила у Фінляндії за інцидент з дронами – МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна перебуває у комунікації із Фінляндією щодо інцидентів з дронами.

Про це він сказав у коментарі журналістам у понеділок, 30 березня, пише "Європейська правда".

Тихий заявив, що Україна ділиться всією необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин щодо кількох безпілотників, які порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії у неділю, 29 березня.

"Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ. Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент", – зазначив він.

Відтак Тихий додав, що МЗС поділяє переконання Фінляндії, що "причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України".

Зазначимо, повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень. Ним виявився український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Пізніше стало відомо, що парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами.