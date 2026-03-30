Украина принесла извинения Финляндии за инцидент с дронами – МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина поддерживает связь с Финляндией по поводу инцидентов с дронами.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 30 марта, пишет "Европейская правда".

Тихий заявил, что Украина делится всей необходимой информацией для выяснения всех обстоятельств в отношении нескольких беспилотников, которые нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии в воскресенье, 29 марта.

"Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ. Мы уже принесли извинения финской стороне за этот инцидент", – отметил он.

Затем Тихий добавил, что МИД разделяет убеждение Финляндии, что "причиной как этого инцидента, так и в целом вызовов безопасности в нашем регионе является именно российская агрессия против Украины".

Отметим, что военно-воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивших воздушное пространство страны в воскресенье днем. Им оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Позже стало известно, что парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберётся на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения текущих вопросов обороны, в частности инцидентов с дронами.