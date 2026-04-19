Естонія оголосила, що не пустить літак Фіцо до Москви на 9 травня

Естонія слідом за Латвією та Литвою оголосила про рішення заборонити використання її повітряного простору урядовому літаку прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо для його візиту до Москви 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

У відомстві підкреслили, що позиція Таллінна є чіткою: жодна країна не має права використовувати повітряний простір країни для зміцнення відносин з Росією під час її агресії проти України.

"Фіцо й цього року не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви на парад 9 травня, метою якого є прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", – прокоментував естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

У МЗС також зазначили, що в країні діє єдиний для країн ЄС і НАТО порядок видачі дозволів на посадку та польоти для офіційних візитів, але він не поширюється на випадки, коли естонський повітряний простір хочуть використовувати для поїздок до Росії.

Прем’єр-міністр Словаччини, який другий рік поспіль планує відвідати військовий парад до 9 травня у Москві, вже поскаржився на подібні рішення Литви та Латвії. Водночас Фіцо висловив впевненість, що знайде інший маршрут для візиту до РФ.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня 2025 року.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір. Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до Росії.