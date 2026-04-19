Вибори у Болгарії, зміна результатів в Угорщині, Фіцо не пускають до Москви: новини вихідних

Іран знову перекрив Ормузьку протоку, представники Трампа вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів. Президент США пригрозив Тегерану новини ударами, якщо іранці не приймуть "дуже справедливу та розумну угоду".

Трамп продовжив послаблення санкцій щодо Росії, а італійський ультраправий віцепрем’єр та Фіцо хочуть відновлення постачання в ЄС російського газу.

Все важливе і цікаве за вихідні, 18 та 19 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Нові переговори США з Іраном

Іран знову перекрив Ормузьку протоку, бо США не зняли блокаду їхніх портів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його представники вирушають до Пакистану на наступний раунд переговорів з Іраном, який відбудеться у понеділок, 20 квітня.

"Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну УГОДУ, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. БІЛЬШЕ НІЯКОГО МІСТЕРА ДОБРОГО ХЛОПЦЯ! Вони впадуть швидко, вони впадуть легко", – написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

А ще американський президент знову розкритикував НАТО, звинувативши Альянс у відмові приєднатися до війни, розв’язаної США та Ізраїлем проти Ірану.

Коли він згадав про Північноатлантичний альянс у промові на заході Turning Point Action, присутні освистали його, а сам він заявив, що НАТО виявилося "абсолютно неефективним, коли ми його потребували".

Трамп продовжив послаблення санкцій

Європу закликали підготувати план на випадок введення лімітів на авіапаливо.

США ще на місяць послабили санкції щодо нафти з РФ попри обіцянку цього не робити, а також надали сербській нафтовій компанії новий виняток із санкцій.

Реакція на послаблення санкцій

У США провідні сенатори-демократи розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа за пом’якшення санкцій щодо російської нафти.

"Цього тижня Путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Кремля. Який сигнал надсилає цей крок?", – йдеться у заяві сенаторів.

Вони наголосили, що саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Трамп.

"Президент Трамп повинен перестати дозволяти Путіну грати з ним, як з дурнем, і ввести додаткові санкції проти Путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента", – підкреслюється в заяві.

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.

Президент Володимир Зеленський на тлі послаблення санкцій США проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари армії РФ по Україні.

Він нагадав, що кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.

Голоси в ЄС за російський газ

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні закликав відновити постачання російського газу.

Сальвіні є лідером італійської ультраправої партії "Ліга". У листопаді минулого року він заявляв, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію". А в січні цього року Сальвіні закликав Зеленського "підписати мирну угоду якомога швидше", обираючи "між поразкою і розгромом".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дії Сполучених Штатів, Ізраїлю та президента Володимира Зеленського "зрештою змусять ЄС протверезіти" й "винести урок" щодо ставлення до Росії.

"Я хочу висловити переконання, що витівки Сполучених Штатів, Ізраїлю та президента України змусять Європейський Союз винести урок і позбутися ідеологічних шор та одержимості щодо Російської Федерації", – сказав він.

Також прем’єр Словаччини заявив, що його країна подає позов проти ЄС у зв’язку з припиненням постачання російського газу, яке має остаточно відбутися в жовтні наступного року.

Окрім цього, Фіцо повторив, що не підтримає ухвалення нового санкційного пакета, "доки президент Зеленський не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

Фіцо не пускають до Москви

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Фіцо до Москви на це "свято" їздив й рік тому, попри заклики європейських чиновників, зокрема глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, бойкотувати захід.

"Я впевнений, що знайду інший маршрут, так само як минулого року, коли Естонія зірвала наші плани", – запевнив словацький прем’єр.

Крім того, Естонія оголосила, що не пустить літак Фіцо до Москви на 9 травня.

Зміна результатів в Угорщині

За підсумками парламентських виборів в Угорщині опозиційна "Тиса" отримує у конституційну більшість і буде мати 141 мандат.

"Безпрецедентна більшість, безпрецедентний мандат – і безпрецедентна відповідальність", – заявив лідер партії Петер Мадяр.

В одному з одномандатних округів Мадяр вимагає повторного проведення голосування – вважаючи, що кандидатка "Тиси" програла виключно через підставного кандидата з ім’ям Петер Мадяр.

Переговори Мадяра з Брюсселем

Делегація Європейської комісії 17-18 квітня у Будапешті провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою.

Ці технічні зустрічі стали першою можливістю для практичного обговорення того, як сторонам рухатися вперед у питанні розблокування коштів ЄС для Угорщини, які були заморожені через корупцію та проблеми з верховенством права.

Петер Мадяр після технічних зустрічей з представниками Європейської комісії оголосив, що його уряд буде співпрацювати з Брюсселем задля розблокування заморожених коштів для Угорщини.

Він назвав ці зустрічі "надзвичайно важливими" та анонсував свої перші кроки на посаді прем’єра.

"На початку переговорів я поінформував наших партнерів про зобов’язання партії "Тиса" перед угорським народом: антикорупційні заходи, приєднання Угорщини до Європейської прокуратури та відновлення незалежності й свободи судової влади, преси та вищої освіти", – написав він.

Лідер "Тиси" наголосив, що завданням його уряду буде розблокування коштів ЄС, призначених для Угорщини, які були заблоковані через політику його попередників.

Решта новин

У Болгарії проходять парламентські вибори.

У Румунії почали розслідування через допис про збір коштів на вбивство президента.

США схвалили продаж військово-морського обладнання Німеччині на майже $12 млрд.

У Мілані у суботу сталися заворушення під час акції проти ультраправих.

У Берліні знову сталося масштабне відключення електроенергії.

У Лондоні за два дні – два інциденти біля єврейських об’єктів.