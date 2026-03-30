У Франції вбачають "іранський слід" у спробі теракту біля банку США в Парижі

Французька влада розслідує можливий зв'язок з Іраном після того, як у вихідні правоохоронці запобігли вибуху біля будівлі Bank of America в Парижі.

Про це повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ Франції, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Влада підозрює зв'язок з Іраном через схожість з іншими нещодавніми спробами терактів у Європі, відповідальність за які взяла на себе проіранська група, заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Влада вбачає прямий зв'язок з Іраном, оскільки "спосіб дії з усіх боків схожий на ті, що були здійснені в Нідерландах та Бельгії", заявив Нуньєс у понеділок вранці на французькому радіо RTL.

У тих випадках проіранська група заявила, що пов’язує ці держави з конфліктом на Близькому Сході, додав він.

Група, відома в Telegram під назвою Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, також взяла на себе відповідальність за інцидент минулого тижня в Лондоні, де підпалили чотири карети швидкої допомоги, що належали єврейській благодійній організації.

У суботу вранці паризькі поліцейські зауважили двох підозрюваних, які несли сумку для покупок до приміщення Bank of America у 8-му окрузі французької столиці.

З того часу було заарештовано трьох підозрюваних, а національна прокуратура з питань боротьби з тероризмом розпочала розслідування щодо ймовірних злочинів, пов’язаних з тероризмом.