Франція арештувала ще двох підозрюваних у спробі підірвати банк США

Французька поліція заарештувала двох підозрюваних у зв'язку з ймовірною спробою вибуху поблизу паризької штаб-квартири Bank of America.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV з посиланням на місцеву прокуратуру.

Арешти відбулися в ніч з суботи на неділю в муніципалітеті Ессон.

У прокуратурі додали, що термін утримання під вартою першого підозрюваного, заарештованого в суботу, який є неповнолітнім, було продовжено.

За даними джерел, другим заарештованим підозрюваним виявився також неповнолітній, який перебував на вулиці під час того, як поліція зірвала атаку, і встиг втекти.

Третій затриманий перебував з ним в момент арешту. Його взяли під варту, але він, ймовірно, не мав зв’язку зі спробою атаки на банк.

Повідомлялося, що в суботу, 28 березня, французька поліція запобігла вибуху біля американського банку в Парижі, затримавши людину, яка збиралася привести в дію саморобний вибуховий пристрій.

Підозрюваний стверджував, що його завербували через застосунок для обміну повідомленнями, пообіцявши 600 євро за виконання завдання. Джерело повідомило, що його спільник відійшов убік, імовірно щоб зафіксувати злочин на мобільний телефон.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, припустив, що цей інцидент пов’язаний з війною на Близькому Сході.

