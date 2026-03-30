Во Франции видят "иранский след" в попытке теракта возле банка США в Париже

Французские власти расследуют возможную связь с Ираном после того, как в выходные правоохранители предотвратили взрыв возле здания Bank of America в Париже.

Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Власти подозревают связь с Ираном из-за сходства с другими недавними попытками терактов в Европе, ответственность за которые взяла на себя проиранская группа, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Власти видят прямую связь с Ираном, поскольку "способ действия со всех сторон похож на те, что были совершены в Нидерландах и Бельгии", заявил Нуньес в понедельник утром на французском радио RTL.

В тех случаях проиранская группа заявила, что связывает эти государства с конфликтом на Ближнем Востоке, добавил он.

Группа, известная в Telegram под названием Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, также взяла на себя ответственность за инцидент на прошлой неделе в Лондоне, где подожгли четыре кареты скорой помощи, принадлежавшие еврейской благотворительной организации.

В субботу утром парижские полицейские заметили двух подозреваемых, которые несли сумку для покупок в помещение Bank of America в 8-м округе французской столицы.

С тех пор были арестованы трое подозреваемых, а национальная прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование в отношении вероятных преступлений, связанных с терроризмом.