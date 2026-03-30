Зеленський поговорив з президентом Фінляндії після інциденту з дронами

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом, яка відбулася після інциденту, коли кілька безпілотників порушили фінський кордон.

Про це Зеленський написав в Х, передає "Європейська правда".

Він наголосив про необхідність координації в Європі.

"Саме так і робимо з Алексом. Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним", – написав Зеленський.

Зі свого боку, Стубб розповів про свою активність.

"Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати. Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи", – зазначив президент України.

Вони також обговорили роботу на американському напрямку.

"Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо", – розповів Зеленський.

Зазначимо, повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни в неділю вдень. Ним виявився український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Пізніше стало відомо, що парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами.

В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.