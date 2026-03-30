Зеленский поговорил с президентом Финляндии после инцидента с дронами

Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с финским коллегой Александром Стуббом, который состоялся после инцидента, когда несколько беспилотников нарушили финскую границу.

Об этом Зеленский написал в Х, передает "Европейская правда".

Он отметил необходимость координации в Европе.

"Именно так и делаем с Алексом. Я проинформировал о встречах и переговорах на Ближнем Востоке и в регионе Залива, которые были у меня на днях. Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным", – написал Зеленский.

Со своей стороны, Стубб рассказал о своей активности.

"Безопасность – прежде всего, и сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, ни одного дня нельзя терять: нужны совместные действия и общие результаты. Готовим форматы коммуникации с другими лидерами Европы", – отметил президент Украины.

Они также обсудили работу на американском направлении.

"Конечно, вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем", – рассказал Зеленский.

Отметим, воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивший воздушное пространство страны в воскресенье днем. Им оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Позже стало известно, что парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберется на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения текущих вопросов обороны, в частности относительно инцидентов с дронами.

В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.