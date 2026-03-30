В Чехии говорят о пяти задержанных по делу поджога завода, где делают дроны для Украины

В связи с недавним поджогом оружейного завода LPP Holding в чешском Пардубице арестованы пять человек.

Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар во время визита в Словакию, не раскрывая подробностей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

На выходных чешская полиция сообщила, что был арестован четвертый подозреваемый по этому делу, которого суд оставил под стражей.

"На месте происшествия было гораздо больше злоумышленников. Впоследствии нам удалось задержать других людей. Сегодня из большего количества нападавших на месте происшествия мы арестовали пять человек", – сказал Метнар на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Матушем Шутаем Эштоком, посвященной превентивным мерам безопасности Словакии против нелегальной миграции.

Метнар поблагодарил Словакию за арест подозреваемой по делу о пожаре в Пардубице, которое чешская полиция расследует как теракт. В предыдущем заявлении чешской полиции сообщалось, что гражданка США была арестована в Словакии. На прошлой неделе суд Братиславы отправил ее под стражу в рамках экстрадиционной процедуры, в ходе которой будет принято решение о ее передаче чешским властям.

20 марта неизвестные подожгли помещение оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

Тогда группировка выдвинула ультиматум компании, призывая ее отказаться от сотрудничества с Израилем и осудить его действия в Палестине, угрожая в противном случае обнародовать похищенные конфиденциальные документы.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, который подвергся пожару, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

