Рада ЄС продовжила "рамку" для санкцій за загрозу конституційному ладу БіГ

Рада ЄС продовжила юридичну рамку для потенційних санкцій проти осіб, що створюють загрози для суверенітету, територіальної цілісності й конституційного ладу Боснії та Герцеговини.

30 березня Рада ЄС продовжила "рамку" для застосування персональних санкцій проти причетних до загроз для суверенітету, територіальної цілісності і конституційного ладу БіГ ще на 12 місяців – до 31 березня 2027 року.

Цей механізм залишає можливість за ЄС застосувати персональні санкції проти осіб або організацій у вигляді замороження активів, заборони надання коштів і заборони в’їзду до ЄС для фізосіб.

У санкційному списку за цим режимом наразі не перебуває жодна особа. Механізм існує з 21 березня 2011 року.

Нагадаємо, низка країн ЄС та Британія застосували національні санкції проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який активно просував відокремлення Республіки Сербської від БіГ. США восени 2025 року скасували свої санкції.

У 2025 році Мілорада Додіка рішенням Суду БіГ відсторонили й заборонили йому займатися політикою упродовж шести років.