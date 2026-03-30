Совет ЕС продлил "рамку" для санкций за угрозу конституционному строю БиГ

Совет ЕС продлил юридическую рамку для потенциальных санкций против лиц, создающих угрозы для суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Боснии и Герцеговины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

30 марта Совет ЕС продлил рамку для применения персональных санкций против причастных к угрозам для суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя БиГ еще на 12 месяцев – до 31 марта 2027 года.

Этот механизм оставляет возможность за ЕС применить персональные санкции против лиц или организаций в виде замораживания активов, запрета предоставления средств и запрета въезда в ЕС для физлиц.

В санкционном списке по этому режиму пока не находится ни одно лицо. Механизм существует с 21 марта 2011 года.

Напомним, ряд стран ЕС и Великобритания применили национальные санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика, который активно продвигал отделение Республики Сербской от БиГ. США осенью 2025 года отменили свои санкции.

В 2025 году Милорада Додик решением Суда БиГ отстранили и запретили ему заниматься политикой в течение шести лет.