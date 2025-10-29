Додік подякував Трампу за звільнення від санкцій

Позбавлений мандата президента Республіки Сербської Мілорад Додік з радістю відреагував на рішення США виключити його із санкційного списку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Додік подякував президенту США Дональду Трампу та його соратникам "за виправлення великої несправедливості, заподіяної Республіці Сербській, її представникам та їхнім родинам".

"Рішення про скасування санкцій є не тільки юридичним, але й моральним відновленням правди про Республіку Сербську та всіх, хто чесно служить їй", – написав колишній президент РС.

"Вкотре було доведено, що все, що говорилося проти нас, було брехнею і пропагандою, на якій було побудовано велике безладдя, створене (високим представником БіГ. – Ред.) Крістіаном Шмідтом, – безладдя, яке тепер необхідно прибрати", – додав він.

У середу стало відомо, що Міністерство фінансів США зняло санкції з позбавленого мандата президента РС Мілорада Додіка та його соратників і повʼязаних компаній.

У серпні 2025 року було підтверджено вирок Мілораду Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині, після чого його позбавили мандата президента РС.

Зазначимо, що проти Додіка запровадили власні санкції низка європейських держав.