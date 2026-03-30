У Трампа впевнені, що США згодом контролюватимуть Ормузьку протоку

Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив впевненість в тому, що США отримають контроль над Ормузькою протокою, яку Іран тримає заблокованою з початком війни на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", слова посадовця наводить Bloomberg.

Міністр фінансів заявив, що адміністрація США послідовно вживає заходів для того, щоб усунути дефіцит світових поставок нафти.

"Згодом США відновлять контроль над протокою, і буде забезпечено свободу судноплавства – чи то за допомогою ескорту з боку США, чи то за допомогою багатонаціонального ескорту", – заявив Бессент.

Бессент зазначив, що світовий ринок нафти має дефіцит у розмірі близько 10-12 мільйонів барелів на день, однак США контролюють цю ситуацію.

За його словами, скоординоване вивільнення стратегічних запасів нафти завдяки рішенню Міжнародного енергетичного агентства приносить близько 4 мільйонів барелів на день для покриття цього дефіциту.

Міністр також вказав на рішення адміністрації зняти санкції з російської та іранської нафти, яка вже перебувала у морі. Бессент стверджує, що ці кроки не принесли додаткових коштів жодному з суперників США.

Нагадаємо, 13 березня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону. Подібні рішення були ухвалені щодо венесуельської та іранської нафти.

Згодом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення Вашингтоном санкцій проти російської нафти принесе Москві "незначний" прибуток у розмірі близько 2 мільярди доларів.

30 березня президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він не заперечує, аби нафтовий танкер під російським прапором дістався Куби, хоча такий крок порушив би паливну блокаду, запроваджену його адміністрацією.