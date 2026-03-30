У Трампа уверены, что США со временем будут контролировать Ормузский пролив

Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что США получат контроль над Ормузским проливом, который Иран держит заблокированным с началом войны на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", слова чиновника приводит Bloomberg.

Министр финансов заявил, что администрация США последовательно принимает меры для того, чтобы устранить дефицит мировых поставок нефти.

"Со временем США восстановят контроль над проливом, и будет обеспечена свобода судоходства – то ли с помощью эскорта со стороны США, то ли с помощью многонационального эскорта", – заявил Бессент.

Бессент отметил, что мировой рынок нефти имеет дефицит в размере около 10-12 миллионов баррелей в день, однако США контролируют эту ситуацию.

По его словам, скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти благодаря решению Международного энергетического агентства приносит около 4 миллионов баррелей в день для покрытия этого дефицита.

Министр также указал на решение администрации снять санкции с российской и иранской нефти, которая уже находилась в море. Бессент утверждает, что эти шаги не принесли дополнительных средств ни одному из соперников США.

Напомним, 13 марта США сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона. Подобные решения были приняты по венесуэльской и иранской нефти.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление Вашингтоном санкций против российской нефти принесет Москве "незначительную" прибыль в размере около 2 миллиардов долларов.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он не возражает, чтобы нефтяной танкер под российским флагом добрался до Кубы, хотя такой шаг нарушил бы топливную блокаду, введенную его администрацией.