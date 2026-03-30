Украина извинилась перед странами Балтии за инциденты с дронами

Украина официально приносит извинения жителям стран Балтии в связи с инцидентами на прошлой неделе, когда украинские беспилотники залетели на территории трех стран.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал в эксклюзивном комментарии Delfi, передает "Европейская правда".

"Украина не направляла и не могла бы направить дроны в сторону стран Балтии", – сказал Тихий.

Он отметил, что Украина находится в постоянном контакте со своими друзьями из стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы – по поводу инцидентов, связанных с падением беспилотников на их территорию.

"Обстоятельства этих инцидентов в течение некоторого времени расследовались. Я снова заявляю, что Украина никогда не направляла и не могла бы направить дроны в сторону стран Балтии", – сказал спикер МИД.

Украинская сторона проанализировала обстоятельства инцидентов, сообщил Тихий. "Мы пришли к выводу, что в некоторых случаях отклонения от курса были вызваны российскими системами радиоэлектронной борьбы", – сказал он.

Украина официально приносит извинения жителям стран Балтии в связи с этими инцидентами. "Мы искренне извиняемся перед нашими друзьями в Эстонии, Латвии и Литве за эти события. Уверяю вас, что мы и наши балтийские союзники разделяем убеждение, что у этих инцидентов и угроз, с которыми сталкиваются все наши страны, есть одна причина: российская агрессия против Украины", – подчеркнул Георгий Тихий.

Во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территорию стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. Перед тем дрон разбился в Литве.

29 марта беспилотники, по меньшей мере один из которых был украинским, нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне за инцидент.