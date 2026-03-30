У Франції затримали ще двох підозрюваних у спробі теракту біля банку США

Французькі правоохоронці затримали ще двох осіб, яких підозрюють у причетності до спроби закласти вибухівку біля будівлі Bank of America в Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BFMTV.

Внаслідок ще двох арештів, загальна кількість підозрюваних, яких затримали через спробу теракту у Парижі, досягла п'яти.

Зазначається, що двоє арештованих є дорослими та мають історію правопорушень, як і троє неповнолітніх, яких затримали перед цим.

Їхню роль у підготовці атаки ще встановлюють, додали правоохоронці.

Національна антитерористична прокуратура Франції повідомила, що термін утримання під вартою неповнолітніх, заарештованих у суботу та неділю, було продовжено.

Нагадаємо, вранці 28 березня паризькі поліцейські зауважили двох підозрюваних, які несли сумку для покупок із вибуховим пристроєм до приміщення Bank of America у 8-му окрузі французької столиці.

Національна прокуратура з питань боротьби з тероризмом розпочала розслідування щодо ймовірних злочинів, пов’язаних з тероризмом.

Французька влада також розслідує можливий зв'язок з Іраном через схожість з іншими нещодавніми спробами терактів у Європі, відповідальність за які взяла на себе проіранська група.