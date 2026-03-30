Во Франции задержали еще двух подозреваемых в попытке теракта возле банка США

Французские правоохранители задержали еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке заложить взрывчатку возле здания Bank of America в Париже.

В результате еще двух арестов общее количество подозреваемых, которых задержали за попытку теракта в Париже, достигло пяти.

Отмечается, что двое арестованных являются взрослыми и имеют историю правонарушений, как и трое несовершеннолетних, которых задержали перед этим.

Их роль в подготовке атаки еще устанавливают, добавили правоохранители.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции сообщила, что срок содержания под стражей несовершеннолетних, арестованных в субботу и воскресенье, был продлен.

Напомним, утром 28 марта парижские полицейские заметили двух человек, которые несли сумку для покупок со взрывным устройством в помещение Bank of America в 8-м округе французской столицы.

Национальная прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом начала расследование в отношении вероятных преступлений, связанных с терроризмом.

Французские власти также расследуют возможную связь с Ираном из-за сходства с другими недавними попытками терактов в Европе, ответственность за которые взяла на себя проиранская группа.