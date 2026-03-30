Украина и Болгария согласовали дорожную карту сотрудничества в сфере энергетики и морской безопасности

Украина и Болгария провели первые межправительственные консультации, в ходе которых обсуждалось сотрудничество в различных сферах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на платформе X.

Консультации правительств состоялись в Киеве, куда в понедельник прибыл исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров и его министры иностранных дел, транспорта, обороны, образования и энергетики.

По итогам встреч правительственные чиновники согласовали дорожную карту сотрудничества, охватывающую энергетику, оборону, транспорт, безопасность Черного моря, образование и права меньшинств, сообщила Свириденко.

Среди ключевых тем обсуждения – увеличение поставок газа через Вертикальный газовый коридор и Трансбалканский маршрут, а также использование украинской сети подземных хранилищ газа.

Также чиновники обсуждали безопасность и разминирование Черного моря, развитие новой железнодорожной линии и усиление роли Болгарии в восстановлении Украины, в частности Одесской области.

По словам украинского премьера, вместе с Гюровым они договорились провести следующий раунд межправительственных консультаций в Болгарии в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что во время визита болгарских чиновников в Киев Украина и Болгария заявили о намерении запустить пассажирский поезд через Румынию в тестовом режиме этим летом.

Напомним, новое временное правительство Болгарии во главе с Андреем Гюровым приступило к исполнению своих полномочий в среду, 18 февраля.

Правительство Болгарии ушло в отставку в декабре под давлением крупнейших за последние десятилетия протестов, вызванных непопулярным проектом годового бюджета.