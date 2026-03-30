Чехія наклала санкції на росіянина, який страхував танкери "тіньового флоту"

Уряд Чехії схвалив внесення до санкційного списку громадянина Росії Костянтина Рогача через його участь у страхуванні танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Про рішення оголосив міністр закордонних справ Петр Мацінка. За його словами, Рогач має дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці та протягом останніх трьох років займався посередництвом у страхуванні нафтових танкерів, що належать до так званого "тіньового флоту" Росії.

Рогач є громадянином Росії, який нещодавно отримав громадянство Ізраїлю.

"Протягом останнього десятиліття або близько того він надавав комерційні послуги у сфері міжнародних морських перевезень через компанії, що базуються в Росії, на Кіпрі та в Чеській Республіці, а протягом останніх трьох років ця особа свідомо займалася посередництвом у страхуванні нафтових танкерів, що працюють у складі так званого російського тіньового флоту", – сказав Мацінка.

За словами Мацінки, уряд Рогача до національного списку Чехії з метою, щоб надалі він потрапив у санкційний список ЄС.

Нагадаємо, днями Британія дозволила своїм військовим зможуть перехоплювати судна "тіньового флоту" РФ, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Також минулого тижня Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 100 танкерів російського "тіньового флоту".