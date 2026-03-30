Чехия ввела санкции в отношении россиянина, страхующего танкеры "теневого флота"

Правительство Чехии одобрило внесение в санкционный список гражданина России Константина Рогача из-за его участия в страховании танкеров "теневого флота" РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

О решении объявил министр иностранных дел Петр Мацинка. По его словам, Рогач имеет разрешение на долгосрочное проживание в Чешской Республике и в течение последних трех лет занимался посредничеством в страховании нефтяных танкеров, принадлежащих к так называемому "теневому флоту" России.

Рогач является гражданином России, недавно получившим гражданство Израиля.

"В течение последнего десятилетия или около того он оказывал коммерческие услуги в сфере международных морских перевозок через компании, базирующиеся в России, на Кипре и в Чешской Республике, а в течение последних трех лет этот человек сознательно занимался посредничеством в страховании нефтяных танкеров, работающих в составе так называемого российского теневого флота", – сказал Мацинка.

По словам Мацинки, правительство включило Рогача в национальный список Чехии с целью, чтобы в дальнейшем он попал в санкционный список ЕС.

Напомним, на днях Великобритания разрешила своим военным перехватывать суда "теневого флота" РФ, которые попали под санкции Великобритании и проходят транзитом через британские воды.

Также на прошлой неделе Канада объявила о введении дополнительных санкций против 100 танкеров российского "теневого флота".