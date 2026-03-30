Молдова не впустила на свою територію ексміністра невизнаного Придністров’я

Молдова відмовила у в’їзді на свою територію колишньому міністру внутрішніх справ невизнаного Придністров’я Руслану Мові.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо новинній агенції IPN.

За даними журналістів, Мова виїхав до Туреччини, скориставшись своїм українським паспортом після того, як його позбавили громадянства Молдови.

Коли експосадовець спробував повернутися до країни, йому відмовили у в'їзді.

В молдовському уряді не підтвердили та не спростували цю інформацію. Там заявили, що державні органи діють згідно із законом у всіх випадках, пов'язаних із контролем державного кордону.

"Ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію щодо конкретних осіб у зв'язку із захистом персональних даних", – сказала прессекретарка уряду Данієла Круду.

У коментарі Newsmaker Мова підтвердив, що йому відмовили у в'їзді. Крім того, він заявив, що звернувся до суду, аби оскаржити указ президентки Молдови Маї Санду щодо позбавлення його громадянства. Перше засідання призначили на 29 вересня.

Нагадаємо, 25 лютого президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я, зокрема і Руслана Мову.

А минулого тижня у Молдові заарештували ексдепутата від Демократичної партії Володимира Андронакі та колишнього віцепрем'єра з реінтеграції Віктора Осипова за контрабанду через Придністров’я.