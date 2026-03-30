Молдова не пустила на свою территорию экс-министра непризнанного Приднестровья

Молдова отказала во въезде на свою территорию бывшему министру внутренних дел непризнанного Приднестровья Руслану Мове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно новостному агентству IPN.

По данным журналистов, Мова выехал в Турцию, воспользовавшись своим украинским паспортом после того, как его лишили гражданства Молдовы.

Когда экс-чиновник попытался вернуться в страну, ему отказали во въезде.

В молдавском правительстве не подтвердили и не опровергли эту информацию. Там заявили, что государственные органы действуют в соответствии с законом во всех случаях, связанных с контролем государственной границы.

"Мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о конкретных лицах в связи с защитой персональных данных", – сказала пресс-секретарь правительства Даниэла Круду.

В комментарии Newsmaker Мова подтвердил, что ему отказали во въезде. Кроме того, он заявил, что обратился в суд, чтобы обжаловать указ президента Молдовы Майи Санду о лишении его гражданства. Первое заседание назначили на 29 сентября.

Напомним, 25 февраля президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства девять действующих или бывших чиновников из непризнанного Приднестровья, в том числе и Руслана Мову.

А на прошлой неделе в Молдове арестовали экс-депутата от Демократической партии Владимира Андронаки и бывшего вице-премьера по реинтеграции Виктора Осипова за контрабанду через Приднестровье.