У Польщі заперечили фейк щодо українських дронів у її авіапросторі

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив про поширення фейку у мережі щодо нібито використання польського повітряного простору для проведення Україною операцій проти РФ і заперечив цю інформацію.

Про це йдеться у заяві Кліша, опублікованій у вівторок Оперативним командуванням ЗС Польщі в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кліш наголосив, що у публічному просторі поширюється неправдива інформація, нібито Польща надала доступ до свого авіапростору "для проведення наступальних операцій проти Російської Федерації".

"Рішуче наголошую: твердження про нібито надання доступу… є цілком неправдивими та не мають жодного фактичного підґрунтя", – заявив Кліш.

Він додав, що тимчасові обмеження в повітряному русі були введені не в березні 2026 року, а у вересні 2025 року – після масових порушень повітряного простору Республіки Польща російськими безпілотними літальними апаратами.

"Оперативне командування ЗС діє відповідально, у тісній співпраці з державними та союзними інституціями. Натяки на інші цілі цих дій є необґрунтованими та вводять громадськість в оману", – наголосив Кліш.

Заява Оперативного командування є наслідком, зокрема, інформації, поширеної у соцмережі Х депутатом від ультраправої партії "Конфедерація польської корони" Влодзіміжем Скаліком.

Скалік припустив, що рішення про введення обмеженої зони EP R130 уздовж східного кордону Польщі є результатом надання польського повітряного простору для здійснення Україною атак дронами на нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, а також на російські порти Усть-Луга та Приморськ.

Раніше в Естонії назвали дезінформацією вкиди в російському інфопросторі про причини появи українських БпЛА над країнами Балтії.

Латвійське Міноборони 27 березня у контексті цих самих тверджень попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти Латвії, Литви та Естонії.