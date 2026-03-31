В Польше опровергли фейк об украинских дронах в её воздушном пространстве

Оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил о распространении в сети фейка о якобы использовании польского воздушного пространства для проведения Украиной операций против РФ и опроверг эту информацию.

Об этом говорится в заявлении Клиша, опубликованном во вторник Оперативным командованием ВС Польши в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Клиш подчеркнул, что в публичном пространстве распространяется ложная информация о том, что Польша якобы предоставила доступ к своему воздушному пространству "для проведения наступательных операций против Российской Федерации".

"Решительно подчеркиваю: утверждения о якобы предоставлении доступа… являются полностью ложными и не имеют никакого фактического основания", – заявил Клиш.

Он добавил, что временные ограничения в воздушном движении были введены не в марте 2026 года, а в сентябре 2025 года – после массовых нарушений воздушного пространства Республики Польша российскими беспилотными летательными аппаратами.

"Оперативное командование ВС действует ответственно, в тесном сотрудничестве с государственными и союзными институтами. Намеки на иные цели этих действий являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение", – подчеркнул Клиш.

Заявление Оперативного командования является следствием, в частности, информации, распространенной в соцсети Х депутатом от ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Влодзимежем Скаликом.

Скалик предположил, что решение о введении ограниченной зоны EP R130 вдоль восточной границы Польши является результатом предоставления польского воздушного пространства для осуществления Украиной атак дронами на нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области, а также на российские порты Усть-Луга и Приморск.

Ранее в Эстонии назвали дезинформацией утки в российском инфопространстве о причинах появления украинских БПЛА над странами Балтии.

Латвийское Минобороны 27 марта в контексте этих же утверждений предупредило о скоординированной информационной операции России против Латвии, Литвы и Эстонии.