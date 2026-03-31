Генсек Ради Європи: безкарності за злочини РФ у Бучі та Ірпені не може бути

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у день пам’яті жертв російської агресії у Бучі та Ірпені наголосив на потребі притягнення до відповідальності винних в агресії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, вранці 31 березня до Києва прибула європейська делегація на чолі із головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас.

"Через чотири роки після звірств у Бучі та Ірпені ми згадуємо жертв. Ці злочини є наслідком агресії Росії проти України. Рада Європи продовжує домагатися притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості", – заявив Берсе.

Генеральний секретар Ради Європи наголосив: безкарності не може бути.

Нагадаємо, 25 березня до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії долучилася Швеція.

30 березня очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив, що ще вісім країн підтвердили готовність долучитися до угоди про Спецтрибунал за агресію РФ.

Того ж дня Латвія анонсувала приєднання до угоди щодо створення Спецтрибуналу.

