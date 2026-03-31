Генсек Совета Европы: безнаказанности за преступления РФ в Буче и Ирпене не может быть
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в день памяти жертв российской агрессии в Буче и Ирпене отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в агрессии.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Как известно, утром 31 марта в Киев прибыла европейская делегация во главе с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас.
"Через четыре года после зверств в Буче и Ирпене мы вспоминаем жертв. Эти преступления являются следствием агрессии России против Украины. Совет Европы продолжает добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", – заявил Берсе.
Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул: безнаказанности быть не может.
Напомним, 25 марта к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России присоединилась Швеция.
30 марта глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что еще восемь стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале за агрессию РФ.
В тот же день Латвия анонсировала присоединение к соглашению о создании Спецтрибунала.
