Генсек Совета Европы: безнаказанности за преступления РФ в Буче и Ирпене не может быть

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в день памяти жертв российской агрессии в Буче и Ирпене отметил необходимость привлечения к ответственности виновных в агрессии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, утром 31 марта в Киев прибыла европейская делегация во главе с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас.

"Через четыре года после зверств в Буче и Ирпене мы вспоминаем жертв. Эти преступления являются следствием агрессии России против Украины. Совет Европы продолжает добиваться привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости", – заявил Берсе.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул: безнаказанности быть не может.

Напомним, 25 марта к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России присоединилась Швеция.

30 марта глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что еще восемь стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале за агрессию РФ.

В тот же день Латвия анонсировала присоединение к соглашению о создании Спецтрибунала.

