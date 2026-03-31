Фицо обвинил Брюссель в несправедливом отношении в плане цен на топливо

Словакия отвергла призыв Брюсселя отменить меры, которые предусматривают разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и отечественной регистрацией.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Правительство Братиславы ввело ограничения на дизельное топливо и бензин на 30 дней с 18 марта, поскольку цены на нефть начали резко расти из-за войны в Иране.

Для того чтобы не допустить массовой покупки топлива водителями из соседних стран ЕС по более низким ценам в Словакии, страна также повысила цены для автомобилей с иностранными номерами, утверждая, что поставки пока могут осуществляться только благодаря государственным резервам.

Представитель Европейской комиссии недавно охарактеризовал эти меры как "крайне дискриминационные", а глава правительства Роберт Фицо сообщил, что комиссия угрожала его правительству судебными исками за нарушение европейского законодательства.

Однако Фицо отверг требование отменить разные цены как "абсолютно несправедливое в отношении Словакии" и не исключил возможности продолжения этих мер.

Вместо этого он призвал Еврокомиссию давить на Украину, чтобы она возобновила транзит российской нефти в Словакию, что, по его мнению, сделало бы все ограничения ненужными.

Словакия остается сильно зависимой от поставок российской нефти и получила исключение от санкций ЕС против России, чтобы иметь возможность импортировать российскую нефть и преодолеть дефицит.

Напомним, 29 марта Фицо пригрозил Европейской комиссии заблокировать 20-й пакет санкций, если она не надавит на Украину с целью восстановления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

23 февраля Фицо заявил, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.