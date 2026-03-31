Глава МИД Венгрии заявляет, что не видит ничего плохого в своей работе с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал утечку аудиозаписей своих бесед с главой МИД России Сергеем Лавровым и в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза в отношении РФ.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Напомним, 31 марта в СМИ были опубликованы аудиозаписи разговоров Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования Сийярто отмены санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

Вслед за этим Сийярто заявил, что ему уже некоторое время известно, что "иностранные разведывательные службы – при активном содействии венгерских журналистов – прослушивают" его телефонные разговоры.

"Сегодня "разведчики" сделали очередное "важное открытие": они доказали, что я говорю то же самое на публике, что и по телефону… Отличная работа!", – написал глава МИД Венгрии.

Он отметил, что "политика санкций провальна; она наносит больше вреда ЕС, чем России".

"Мы также бесчисленное количество раз давали четко понять, что никогда не допустим введения санкций против лиц или компаний, которые важны для безопасности энергоснабжения Венгрии или для достижения мира, а также против тех, для кого просто нет никаких оснований или оправданий для включения в санкционный список. И мы будем и впредь настаивать на этом", – подчеркнул Сийярто.

Также он утверждает, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, по поводу санкционных мер".

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности напрямую влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечки информации в Россию.

