Предложение органа ЕС выделить 3,6 млн евро на конференц-зал вызвало резкую критику

Орган ЕС, представляющий местные и региональные органы власти, обнародовал планы по реконструкции штаб-квартиры в Брюсселе, однако в своих публичных сообщениях не упомянул о запланированном новом конференц-зале на 450 мест, стоимость которого оценивается в 3,6 млн евро.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Подробности относительно предложенного "конференц-центра" для Комитета регионов, объединяющего мэров и других местных лидеров, содержатся в отдельных документах, с которыми ознакомилось издание.

Отсутствие упоминания о центре во внутренних документах вызвало критику со стороны профсоюзов и сотрудников, которые утверждают, что это свидетельствует об отсутствии прозрачности.

Размер и особенности центра свидетельствуют о том, что он будет спроектирован как зал для проведения пленарных заседаний 329 членов институции, которые проходят до шести раз в год.

Согласно документам, центр будет включать кабины для переводчиков, VIP-зоны и помещения для прессы. В документах указано, что он обеспечит "автономию от зданий Европейского парламента и Европейской комиссии", поскольку пленарные заседания Комитета регионов сейчас проводятся в здании парламента или в здании комиссии.

Сотрудники и профсоюзы заявляют, что планы не были достаточно прозрачными. Представитель профсоюза работников ЕС, которому была предоставлена анонимность для свободного высказывания, назвал проект "мегаломанским планом".

Пресс-секретарь Комитета регионов сообщил, что руководство подготовило и предоставило подробную информацию о центре Комиссии по финансовым и административным вопросам, которая отвечает за административные и бюджетные вопросы, и обсудило ее с комитетом работников 25 марта.

Напомним, в феврале полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе в рамках расследования возможных нарушений при продаже недвижимости в 2024 году.

Напомним, в 2023 году Европарламент решил арендовать в Страсбурге еще одно здание для своих нужд, несмотря на критику части депутатов, что это лишние расходы.