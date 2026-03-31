В Польше задержали украинку, содействовавшую незаконному получению виз белорусами

Сотрудники пограничной службы Польши задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая, будучи главой компании, выдавала фальшивые справки о трудоустройстве, что давало белорусам возможность незаконно получить визы в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Расследование, проведенное пограничной службой под надзором районной прокуратуры в Пуцке, выявило схему, которая действовала с декабря 2022 года.

На прошлой неделе в Лодзи задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая была главой компании, основанной специально для оформления фальшивых документов. Компания, хотя официально должна была заниматься уборкой, производством одежды, строительными работами и торговлей, на самом деле служила для организации незаконного пересечения границы.

С момента создания компании до июня 2023 года женщина выписала почти 500 заявлений о поручении работы иностранцу. Каждое из них регистрировалось в местном районном центре занятости, а за выписку документа женщина брала до 400 евро.

Как установили следователи, заявления использовались гражданами Беларуси для получения виз в польских консульских учреждениях на территории Беларуси.

Дело вышло на свет во время проведения другого расследования относительно пребывания иностранцев в Польше. Сотрудники пограничной службы из Владиславова наткнулись на следы незаконной схемы, которая быстро стала предметом отдельного расследования. Сейчас удалось установить личности 228 белорусов, которые воспользовались фальшивыми заявлениями, однако это количество может возрасти.

В районной прокуратуре в Пуцке задержанной женщине предъявили обвинение в организации пересечения государственной границы другими лицами вопреки нормам и в преступлениях против достоверности документов. Ей грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Прокурор применил к ней запрет на выезд из страны и полицейский надзор.

Следователи интенсивно работают над установлением личности других лиц, причастных к этой схеме.

В Польше на прошлой неделе заявили о задержании украинского "вора в законе", а до того – фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.