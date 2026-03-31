СМИ: Италия отказала США в использовании своей базы на Сицилии

Италия отказала США в доступе к авиабазе Сигонелла, что на Сицилии.

Об этом стало известно Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло несколько дней назад, но держалось в тайне.

Некоторые американские бомбардировщики должны были приземлиться на базе в восточной части Сицилии перед тем, как отправиться на Ближний Восток. В сообщении не указано, когда именно они должны были приземлиться.

Издание отметило, что начальник Генерального штаба Лучано Портолано позвонил министру обороны Гвидо Крозетто, чтобы сообщить ему о такой ситуации и принять решение.

Следовательно, как отмечается, разрешение не было предоставлено, поскольку США не обращались за авторизацией и не проводили консультаций с военным руководством Италии, как того требуют договоры, регулирующие использование американских военных объектов в стране.

Также напомним, что Испания с начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент Дональд Трампа США пригрозил полностью остановить торговлю с Испанией.

Читайте подробнее на эту тему: Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США.