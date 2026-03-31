Официальный Кишинев отреагировал на нарушение границ "Шахедом"

МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны в результате пролета дрона типа "Шахед".

Об этом говорится в заявлении молдовского МИД, обнародованном 31 марта.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что решительно осуждает неразрешенный пролет беспилотного летательного аппарата типа "Шахед" в воздушном пространстве Республики Молдова.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и является неприемлемым. Министерство отмечает, что такие действия представляют угрозу безопасности граждан и региональной стабильности, и подчеркивает необходимость строгого соблюдения международного права", – говорится в заявлении.

30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

Напомним, вечером 23 марта в Молдове отключилась ЛЭП "Исакча – Вулканешты", основной канал импорта электроэнергии из Румынии. Это произошло после атаки на Одессу российских дронов.

Из-за повреждения ЛЭП парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения на фоне рисков перебоев с электроснабжением.