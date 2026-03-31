НАТО вперше проведе міністерську зустріч у Швеції

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте схвалив рішення про те, що Швеція прийме наступне засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомили журналістам у штаб-квартирі Альянсу.

Засідання відбудеться в Гельсінгборзі, прибережному місті на півдні Швеції, 21–22 травня 2026 року.

"Я радий, що міністри зустрічаються у Швеції, яка дуже цінується як член Альянсу і робить багато важливих внесків в євроатлантичну безпеку", – заявив Рютте.

Швеція вперше приймає міністрів НАТО після свого вступу до Альянсу в березні 2024 року.

Генеральний секретар пояснив, що зібрання міністрів закордонних справ є важливою віхою. Він сказав: "НАТО виконує свої ключові пріоритети, збільшує оборонні видатки, нарощує оборонне виробництво і надає рішучу підтримку Україні".

"Міністри обговорюватимуть, як ми можемо і надалі досягати значного прогресу в цих важливих сферах. Їхня робота в Гельсінгборзі допоможе закласти основу для наступного саміту глав держав і урядів НАТО, який відбудеться в Анкарі в липні цього року", – заявив Рютте.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном США, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.