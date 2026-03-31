НАТО впервые проведет министерскую встречу в Швеции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил решение о том, что Швеция примет следующее заседание министров иностранных дел стран Альянса.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщили журналистам в штаб-квартире Альянса.

Заседание состоится в Хельсингборге, прибрежном городе на юге Швеции, 21–22 мая 2026 года.

"Я рад, что министры встречаются в Швеции, которая очень ценится как член Альянса и делает много важных вкладов в евроатлантическую безопасность", – заявил Рютте.

Швеция впервые принимает министров НАТО после своего вступления в Альянс в марте 2024 года.

Генеральный секретарь пояснил, что собрание министров иностранных дел является важной вехой. Он сказал: "НАТО выполняет свои ключевые приоритеты, увеличивает оборонные расходы, наращивает оборонное производство и оказывает решительную поддержку Украине".

"Министры будут обсуждать, как мы можем и в дальнейшем достигать значительного прогресса в этих важных сферах. Их работа в Хельсингборге поможет заложить основу для следующего саммита глав государств и правительств НАТО, который состоится в Анкаре в июле этого года", – заявил Рютте.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения войны с Ираном США, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.