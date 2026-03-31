Кремль пригрозив країнам ЄС наслідками за нібито надання неба українським дронам

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва вживе заходів, якщо країни Євросоюзу надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков заявив на брифінгу журналістам у вівторок, його цитує російське агентство "Интерфакс".

За його словами, російські військові ретельно відстежують, аналізують ситуацію і виступають з відповідними пропозиціями.

"Безумовно, ми вважаємо, що, якщо відбувається надання повітряного простору для здійснення ворожої терористичної діяльності проти Російської Федерації, то це зобов'яже нас зробити відповідні висновки і вжити відповідних заходів", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 31 березня Оперативний командувач Збройних сил Польщі заявив, що у мережі поширюється фейк про нібито використання польського повітряного простору для проведення Україною операцій проти РФ.

Раніше в Естонії назвали дезінформацією вкиди в російському інфопросторі про причини появи українських БпЛА над країнами Балтії.

Латвійське Міноборони 27 березня у контексті цих самих тверджень попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти Латвії, Литви та Естонії.