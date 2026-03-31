Кремль пригрозил странам ЕС последствиями за якобы предоставление неба украинским дронам

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры, если страны Евросоюза предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Песков заявил на брифинге журналистам во вторник, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

По его словам, российские военные тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями.

"Безусловно, мы считаем, что, если происходит предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры", – сказал Песков.

Напомним, 31 марта Оперативный командующий Вооруженных сил Польши заявил, что в сети распространяется фейк о якобы использовании польского воздушного пространства для проведения Украиной операций против РФ.

Ранее в Эстонии назвали дезинформацией вбросы в российском инфопространстве о причинах появления украинских БпЛА над странами Балтии.

Латвийское Минобороны 27 марта в контексте этих же утверждений предупредило о скоординированной информационной операции России против Латвии, Литвы и Эстонии.