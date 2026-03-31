Населення Італії припинило скорочуватися вперше за 12 років

Населення Італії стабілізувалося після 12 років скорочення: імміграція майже повністю компенсувала зменшення кількості народжень, у той час як тривалість життя продовжує зростати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило у вівторок національне статистичне агентство ISTAT, дані якого наводить агентство Reuters.

Станом на 1 січня цього року чисельність постійного населення Італії становила 58,94 млн осіб, що практично не змінилося порівняно з попереднім роком.

"Італія залишається країною, де лише дуже позитивна чиста міграція може компенсувати переважно негативні природні зміни і де населення продовжує старіти", – зазначило статистичне бюро.

Без стабільного припливу мігрантів населення знову почне скорочуватися, що посилить довгостроковий тиск на ринок праці та державні фінанси, додало відомство.

Приплив іммігрантів відбувся за правління правого уряду Джорджі Мелоні, яка зайняла жорстку позицію щодо нелегальних мігрантів, одночасно збільшивши кількість робочих віз для громадян країн, що не входять до ЄС.

У 2025 році кількість народжених знизилася до 355 тисяч, що є новим рекордно низьким показником з часу об’єднання країни в 1861 році. Кількість померлих залишилася практично незмінною на рівні 652 тисяч, що дало негативний баланс у майже 300 тисяч осіб.

Рівень народжуваності знизився до середнього показника 1,14 дитини на жінку, що є одним із найнижчих рівнів у Європі та значно нижчим за рівень відтворення населення (2,1), що відображає відкладення батьківства та скорочення контингенту потенційних батьків.

Чиста імміграція становила 296 тисяч осіб, при цьому кількість прибулих з-за кордону сягнула 440 тисяч, тоді як еміграція різко знизилася до 144 тисяч, що є найнижчим рівнем, зафіксованим за останнє десятиліття. Кількість іноземних резидентів зросла на 188 тисяч до 5,56 мільйона.

Очікувана тривалість життя продовжила зростати, досягнувши 81,7 року для чоловіків і 85,7 року для жінок, що ставить Італію серед країн з найдовшою тривалістю життя в Європейському Союзі.

Нагадаємо, ISTAT пророкує, що італійське населення працездатного віку скоротиться більш ніж на одну п'яту протягом наступних 25 років.

Тривалий спад народжуваності в Італії вважається національною проблемою.